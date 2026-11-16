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Antalya'da yan bakma tartışması silahlı kavgaya dönüştü, üç kişi yaralandı

Antalya Muratpaşa Atatürk Caddesi'nde dün gece 23.30 sıralarında yan bakma tartışması silahlı kavgaya dönüştü; üç kişi çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da yan bakma tartışması silahlı kavgaya dönüştü, üç kişi yaralandı

Antalya Muratpaşa’da gece yarısı çıkan silahlı tartışma

Antalya Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saat 23.30 sıralarında başlayan tartışma, silahın devreye girmesiyle kısa sürede kaba bir çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı; iki kişi kavgaya karışanlardan, bir kişi ise seken kurşunla hafif şekilde etkilendi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Kaleiçi bölgesindeki eğlence mekânlarından çıkan Hüseyin F., ablası Ceyda F.'nin işlettiği parfüm dükkanına uğradı. Ablasının yanında bir süre bulunan Hüseyin F. ile caddede yürüyen iki kişi arasında, ablasına yönelik -yan bakma- iddiasıyla başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ilk anda ayrılırken, daha sonra tartışma tekrar alevlendi ve Hüseyin F. üzerinde taşıdığı silahı çıkararak Muhammed G. ve Doğukan D.'yi kovaladı ve çevreye rastgele ateş etti.

Yaralananlar ve sağlık durumları:

Saldırıda Muhammed G. bacağından, Doğukan D. göğsünden hafif şekilde yaralandı. Olay anında caddeden geçen ve olayla ilgisi olmayan Sezer B. K. ise seken bir kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan üç kişi kendi imkânlarıyla çeşitli hastanelere giderek tedaviye alındı.

Güvenlik ve soruşturma çalışmaları:

Olay yerine ihbarın ardından çok sayıda resmi polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Atatürk Caddesi girişinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri cadde boyunca detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaçış yönünü belirleyen asayiş ve sivil ekiplerin çalışması sonucu Hüseyin F. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri delil ve tanık beyanlarını değerlendiriyor.

Yan bakma kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Yan bakma kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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