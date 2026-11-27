JAK timinden Ergan Kayak Merkezi'nde uygulamalı eğitim:

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ergan Kayak Merkezinde, Erzincan Valiliği tarafından pist güvenliği personeline yönelik düzenlenen eğitim kapsamında telesiyejde kurtarma ve tahliye eğitimi verdi. Uygulamalı çalışmalar, telesiyejde oluşabilecek arıza ve mahsur kalma senaryolarına karşı hazırlığı amaçladı.

Eğitimin içeriği:

Eğitim sürecinde telesiyej arızası halinde uygulanacak kurtarma teknikleri, ekipman kullanımı ve tahliye prosedürleri detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılara, risk analizi, güvenli erişim yöntemleri ve acil müdahale adımları uygulamalı olarak gösterildi.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

JAK ekiplerince verilen eğitimle hedeflenen, pist güvenliği personelinin acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması ve telesiyejde mahsur kalanların güvenli biçimde tahliye edilmesidir. Eğitim ayrıca kayak merkezindeki güvenlik kültürünü güçlendirmeye ve ekipler arası koordinasyonu geliştirmeye yöneliktir.

ERGAN DAĞI’NDA TELESİYEJDE MAHSUR KALANLAR İÇİN KURTARMA EĞİTİMİ