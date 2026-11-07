Ergani'de kamyona çarpan minibüste itfaiye kurtarma operasyonu

kaza ve müdahale:

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Alitaş Mahallesi Siverek yolu 27. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirilen bir minibüs kamyona çarptı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

sürücünün durumu ve son işlemler:

İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olayda adı geçen yerleşim yerleri ve kilometre bilgisi ile müdahaleyi gerçekleştiren birimler resmi bildirimlerde korunarak aktarıldı.

Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı