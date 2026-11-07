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Darıca'da iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama suçlamasıyla iki şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin yakalanan iki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Darıca'da iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama suçlamasıyla iki şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşen olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada, emniyet ekipleri tarafından tespit edilen iki şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

olay ve soruşturma:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da meydana gelen iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama olaylarına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve saha çalışmaları sonucunda olaylara karıştıkları belirlenen şüpheliler hakkında operasyon düzenlendi.

gözaltı ve yargılama:

Operasyonla yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından şüpheliler mahkeme kararıyla tutuklandı. Emniyet birimlerinin soruşturması ise devam ediyor.

KOCAELİ&#039;NİN DARICA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İŞ YERİ KURŞUNLAMA VE ARAÇ KUNDAKLAMA OLAYLARINA...

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İŞ YERİ KURŞUNLAMA VE ARAÇ KUNDAKLAMA OLAYLARINA İLİŞKİN YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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