İçmeler kanyonunda kaybolan doğa yürüyüşçüsü bölge sakinlerinin yardımıyla bulundu

İçmeler kanyonunda mahsur kalan yürüyüşçü güvenli alana çıkarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi, İçmeler Kanyonu'nda yönünü kaybederek mahsur kaldı. Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye müdahale organizasyonu başlatıldı.

Arama ve kurtarma süreci:

İhbarın ardından harekete geçen kurumlar arasında emniyet ve jandarma ekipleri ile İçmeler Mahalle Muhtarlığı yer aldı. Bununla birlikte, kanyon ve çevresini iyi tanıyan vatandaşlar da arama çalışmalarına katıldı. Bölgeyi bilen kişiler yaptıkları yönlendirme ve yer yer yürüyüşlerle şahsın bulunduğu noktaya ulaştı.

Teslim ve sağlık kontrolü:

Kaybolan kişinin cep telefonunun şarjının bittiği ve yanında herhangi bir aydınlatma ekipmanı bulunmadığı öğrenildi. Vatandaşların yardımıyla güvenli alana çıkarılan şahıs, emniyet birimleri ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu tespit edilmedi.

Olay, bölge sakinlerinin yerel bilgi birikimi ve koordinasyonun arama-kurtarma çalışmalarında belirleyici olabileceğine dair somut bir örnek oluşturdu. Sürecin güvenli şekilde tamamlanmasıyla birlikte yetkililer olaya ilişkin çalışmalarını sonlandırdı.

İÇMELER KANYONU’NDA KAYBOLAN VATANDAŞ BULUNDU