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Arnavutköy'de dönüş manevrasında elektrikli araç devrildi üç kişi yaralandı

Arnavutköy'de dönüş manevrası sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden elektrikli araç devrildi; sürücü ve iki yolcu yaralandı, ilk müdahaleler yapıldı ve görüntüler kaydedildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de dönüş manevrasında elektrikli araç devrildi üç kişi yaralandı

Kaza detayları:

Kaza, saat 15.50 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Doğan yönetimindeki 34 RJS 992 plakalı elektrikli araç, Kiptaş Konutları istikametine seyir halindeyken Cansever Sokak girişine dönüş yapmak istedi.

Sürücünün sağa manevra yaptığı sırada araç kontrolden çıktı ve kaza sonucu araç devrildi. Olay yerinde araçta maddi hasar oluştu.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücü Ebru Doğan ile yolcu konumunda bulunan Mücevher Doğan ve Döndü Doğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Üç yaralı ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı; yetkililer yaralıların bilincinin açık olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve inceleme:

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın cadde üzerinde ilerlerken dönüş için manevra yaptığı, sokak girişinde devrildiği ve çevredeki kişilerin yaralılara yardım için koştuğu görülüyor.

Olayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

Arnavutköy’de virajı alamayan elektrikli araç devrildi: 3 kişi yaralandı

Arnavutköy’de virajı alamayan elektrikli araç devrildi: 3 kişi yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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