Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Zonguldak'ta tehlike oluşturan istinat duvarı kontrollü şekilde yıkılacak

Meşrutiyet Mahallesi'nde 21 Ekim'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti; ankrajlı istinat duvarda deformasyon görüldü, duvar kontrollü yıkılacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'ta tehlike oluşturan istinat duvarı kontrollü şekilde yıkılacak

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim tarihinde üç katlı bir binanın çökmesi sonucu bölgedeki incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği daha önce duyurulmuştu. Yapılan teknik değerlendirmelerde, çöken yapının temel alt kotunda yer alan ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmeler tespit edildi.

Karar ve uygulama:

Valilik açıklamasına göre, tehlike arz eden istinat duvarı Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacak. Yıkım çalışmaları sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Kadırga Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi. Çalışmaların planlı ve denetimli şekilde yürütülmesi için yetkili ekipler görevlendirilecek.

Güvenlik ve tahliye önlemleri:

Yıkım nedeniyle etkilenme riski bulunan çevredeki binaların tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtildi. Valilik, daha önce bölgeden tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlattı ve ilave tahliyelerin yaşanması halinde vatandaşlara aynı desteğin sağlanacağını duyurdu. Bu süreçte hem yıkım ekiplerinin hem de tahliye edilenlerin güvenliğinin öncelikli tutulacağı vurgulandı.

Yetkililer, yıkım ve sonrası çalışmaların süresi ile ilgili bilgilendirmelerin kamuoyuna aktarılacağını, bölgedeki vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirtti. Güvenlik çerçevesinde alınan tedbirler tamamlanana dek Kadırga Caddesi ve çevresinde ulaşım kısıtlamalarının süreceği kaydedildi.

ZONGULDAK VALİLİĞİ, MEŞRUTİYET MAHALLESİ KADIRGA CADDESİ’NDE 21 EKİM’DE BİR BİNANIN ÇÖKMESİNİN...

ZONGULDAK VALİLİĞİ, MEŞRUTİYET MAHALLESİ KADIRGA CADDESİ’NDE 21 EKİM’DE BİR BİNANIN ÇÖKMESİNİN ARDINDAN BÖLGEDE BULUNAN İSTİNAT DUVARINDA TEHLİKE OLUŞTURAN DEFORMASYON VE EĞİLMELER TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI. DUVAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILIRKEN, CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILACAK, RİSK ALTINDAKİ ÇEVRE BİNALAR TEDBİREN TAHLİYE EDİLECEK.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fon soruşturmasında finans dünyasından dört kişi gözaltına alındı, BDDK başkan y...
images

Aranan 26 kişi Ankara'da yakalandı; bazılarının cezası yılları buluyor
images

Kar yağışı Bolu Köroğlu Rampası'nda zincirleme kazaya yol açtı
images

Van-Özalp karayolunda çarpışma can aldı: 7 ölü, 7 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadın idari personel ebru atölyesinde bir araya geldi: sanat ve dayanışma ön planda

Galatasaray RAMS Park'ta nefes kesen 4-3'le liderliğini korudu

melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı

Zigana beyaz örtüsüne büründü: sezonun ilk karı ziyaretçi akınına yol açtı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı