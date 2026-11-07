Zonguldak'ta tehlike oluşturan istinat duvarı kontrollü şekilde yıkılacak

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim tarihinde üç katlı bir binanın çökmesi sonucu bölgedeki incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği daha önce duyurulmuştu. Yapılan teknik değerlendirmelerde, çöken yapının temel alt kotunda yer alan ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmeler tespit edildi.

Karar ve uygulama:

Valilik açıklamasına göre, tehlike arz eden istinat duvarı Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacak. Yıkım çalışmaları sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Kadırga Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi. Çalışmaların planlı ve denetimli şekilde yürütülmesi için yetkili ekipler görevlendirilecek.

Güvenlik ve tahliye önlemleri:

Yıkım nedeniyle etkilenme riski bulunan çevredeki binaların tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtildi. Valilik, daha önce bölgeden tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlattı ve ilave tahliyelerin yaşanması halinde vatandaşlara aynı desteğin sağlanacağını duyurdu. Bu süreçte hem yıkım ekiplerinin hem de tahliye edilenlerin güvenliğinin öncelikli tutulacağı vurgulandı.

Yetkililer, yıkım ve sonrası çalışmaların süresi ile ilgili bilgilendirmelerin kamuoyuna aktarılacağını, bölgedeki vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirtti. Güvenlik çerçevesinde alınan tedbirler tamamlanana dek Kadırga Caddesi ve çevresinde ulaşım kısıtlamalarının süreceği kaydedildi.

ZONGULDAK VALİLİĞİ, MEŞRUTİYET MAHALLESİ KADIRGA CADDESİ’NDE 21 EKİM’DE BİR BİNANIN ÇÖKMESİNİN ARDINDAN BÖLGEDE BULUNAN İSTİNAT DUVARINDA TEHLİKE OLUŞTURAN DEFORMASYON VE EĞİLMELER TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI. DUVAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILIRKEN, CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILACAK, RİSK ALTINDAKİ ÇEVRE BİNALAR TEDBİREN TAHLİYE EDİLECEK.