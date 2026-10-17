Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Erken şoka rağmen sivasspor, manaj ile eşitliği yakaladı

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Sivasspor ile Sarıyer 1-1 berabere kaldı; Poko erken öne geçerken, Manaj'ın 30. dakikadaki golü eşitliği sağladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:16

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 18:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erken şoka rağmen sivasspor, manaj ile eşitliği yakaladı

maç sonucu:

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma erken dakikalarda gelen golle Sarıyer’in üstünlüğü ile başladı, ancak Sivasspor 30. dakikada Manaj’ın golüyle eşitliği sağladı.

maçtan dakikalar:

1. dakikada Doğancan’ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Arda Erdursun topu sektirdi. Boşta kalan meşin yuvarlağa müdahale eden Poko, Sarıyer’i erken öne geçirdi: Poko (dk. 1).

30. dakikada Ceesay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 1-1’e getirdi: Manaj (dk. 30). Üç dakika sonra Manaj’ın serbest vuruş şansı vardı; sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Sivasspor: Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Turan Tuzlacık (Duodu dk. 84), Yusuf Çağlar Kefkir, Oğuzhan Aksoy (Charisis dk. 63), Mohammed, Salih Kavrazlı (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Ceesay (Burak Kapacak dk. 63), Ethemi, Manaj. Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emre Gökay, Eymen Yurdcu, Mehmet Albayrak, Osman Başkuyu, Yılmaz Cin. Teknik direktör: İsmet Taşdemir.

Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Attamah dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Thiam dk. 87), Poko (Tunahan Ergül dk. 69), Barış Alıcı (Erdi Dikmen dk. 86), Doğancan Davas (Eren Karadağ dk. 69), Efecan Karaca, Eze. Yedekler: Onur Akyüz, Batuhan Kör, Fikri Şen, Celal Yücel, Furkan Gedik. Teknik direktör: Bülent Bölükbaşı.

Hakemler: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Terin.

Goller: Poko (dk. 1) - Sarıyer, Manaj (dk. 30) - Sivasspor.

Sarı kartlar: Kaan Arslan, Hasan Emre Yeşilyurt, Erdi Dikmen (Sarıyer); Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor).

Maçın ilk bölümündeki hızlı gol ve ardından gelen denge, iki takımın da puan mücadelesinde önemli bir paylaşım ile sonuçlandı. Sivasspor evinde tek puanla sahadan ayrılırken, Sarıyer deplasmanda değerli bir beraberlik aldı.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SARIYER İLE 1-1 BERABERE...

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SARIYER İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bernd Storck: takımımın performansından gururluyum
images

Galatasaray derbi öncesi Ankara'dan avantajla döndü
images

Battalgazi Belediyespor yerel ağırlıklı kadrosunu açıkladı
images

Amed son dakikada Diagne ile Konyaspor'u 1-0 yendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bernd Storck: takımımın performansından gururluyum

Darende'den sağlıklı kentler toplantısında döngüsel ekonomi vurgusu

Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor

Ekimin ilk kar habercisi: Kumalar Yaylası beyaza büründü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız