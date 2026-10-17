Erken şoka rağmen sivasspor, manaj ile eşitliği yakaladı

maç sonucu:

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma erken dakikalarda gelen golle Sarıyer’in üstünlüğü ile başladı, ancak Sivasspor 30. dakikada Manaj’ın golüyle eşitliği sağladı.

maçtan dakikalar:

1. dakikada Doğancan’ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Arda Erdursun topu sektirdi. Boşta kalan meşin yuvarlağa müdahale eden Poko, Sarıyer’i erken öne geçirdi: Poko (dk. 1).

30. dakikada Ceesay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 1-1’e getirdi: Manaj (dk. 30). Üç dakika sonra Manaj’ın serbest vuruş şansı vardı; sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Sivasspor: Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Turan Tuzlacık (Duodu dk. 84), Yusuf Çağlar Kefkir, Oğuzhan Aksoy (Charisis dk. 63), Mohammed, Salih Kavrazlı (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Ceesay (Burak Kapacak dk. 63), Ethemi, Manaj. Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emre Gökay, Eymen Yurdcu, Mehmet Albayrak, Osman Başkuyu, Yılmaz Cin. Teknik direktör: İsmet Taşdemir.

Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Attamah dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Thiam dk. 87), Poko (Tunahan Ergül dk. 69), Barış Alıcı (Erdi Dikmen dk. 86), Doğancan Davas (Eren Karadağ dk. 69), Efecan Karaca, Eze. Yedekler: Onur Akyüz, Batuhan Kör, Fikri Şen, Celal Yücel, Furkan Gedik. Teknik direktör: Bülent Bölükbaşı.

Hakemler: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Terin.

Goller: Poko (dk. 1) - Sarıyer, Manaj (dk. 30) - Sivasspor.

Sarı kartlar: Kaan Arslan, Hasan Emre Yeşilyurt, Erdi Dikmen (Sarıyer); Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor).

Maçın ilk bölümündeki hızlı gol ve ardından gelen denge, iki takımın da puan mücadelesinde önemli bir paylaşım ile sonuçlandı. Sivasspor evinde tek puanla sahadan ayrılırken, Sarıyer deplasmanda değerli bir beraberlik aldı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SARIYER İLE 1-1 BERABERE KALDI.