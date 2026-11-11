Erken tanı akciğer kanserinde yaşam şansını artırıyor

Akciğer kanserinde erken teşhisin önemi

Akciğer kanseri, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ölüm nedenleri arasında önde gelen bir hastalık olmaya devam ediyor. Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan bu kanserin erkeklerde en sık görülen tür olduğunu ve kansere bağlı ölüm oranlarında üst sıralarda yer aldığını vurguluyor. Uzun vadede sağ kalım ve tedavi başarısı büyük ölçüde hastalığın hangi evrede yakalandığına bağlıdır; bu yüzden farkındalık ve erken başvuru hayati önem taşır.

Belirtiler ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Akciğer kanserinin erken dönemde verdiği sinyaller bazen saptanabilir. Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan'a göre bu işaretler arasında üç haftadan uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, öksürükle kan gelmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, ses kısıklığı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları bulunuyor. Ayrıca pasif sigara dumanına maruz kalma da riski artırıyor. Doktor, özellikle uzun yıllar sigara kullanan kişilerde yeni başlayan veya giderek artan öksürüğün mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor: 'Akciğer kanserinin bazı belirtileri mesaj vericidir.' Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelmese de ihmal edilmemelidir.

Tanı, evreleme ve tedavi seçenekleri:

Erken evrede tespit edilen akciğer kanseri hastalarında cerrahi müdahale ile tam şifa olasılığı artıyor. Bununla birlikte günümüzde kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi modern yöntemler tedavi yelpazesini genişletiyor ve birçok hastada olumlu sonuçlar veriyor. Tanı ve evreleme aşamasında kullanılan görüntüleme ve girişimsel yöntemler arasında PET/BT (pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi), bronkoskopi, EBUS, EUS ve MRG sayılabilir. Hekim değerlendirmesiyle planlanan bu testler, tümörün yayılımını ve uygun tedavi stratejisini belirlemede kritik rol oynar.

Korunma, risk faktörleri ve tarama:

Hastalığı tamamen engellemek her zaman mümkün olmasa da risk faktörlerini azaltmak mümkün. Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, sigara ve yeni nesil tütün ürünlerinin en önemli ve önlenebilir risk faktörleri olduğunu; bununla birlikte mesleksel maruziyet, genetik yatkınlık, çevresel kirlilik ve beslenme durumunun da rol oynayabildiğini hatırlatıyor. Korunma için sigaraya hiç başlamamak, sigarayı bırakanların bunu ertelememesi, pasif içicilikten kaçınmak ve iş yerlerindeki mesleki risklere karşı önlem almak öne çıkıyor. Yüksek riskli gruplarda düşük doz akciğer tomografisi ile yapılan taramalar, uygun seçilmiş hastalarda erken tanı şansını artırabiliyor; bu taramanın planlanması ve yorumlanması mutlaka uzman gözetiminde olmalıdır.

Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, sigarayı bırakmanın hiçbir zaman geç olmadığını; bırakıldığı andan itibaren vücudun onarmaya başladığını ve zamanla akciğer kanseri riskinin azaldığını vurguluyor. Ayrıca akciğer kanseri tanısının günümüzde umutsuzluk anlamına gelmediğini, tıp alanındaki gelişmeler sayesinde daha fazla tedavi seçeneği ve daha iyi sonuçlar elde edilebildiğini söylüyor. Sonuç olarak en etkili strateji; farkındalık, koruyucu önlemler ve erken tanı için zamanında sağlık kuruluşlarına başvurmaktır.

Erken teşhis sadece hastalığın saptanması değil, bir insanın geleceğine yapılan yatırımdır. Akciğer kanseriyle mücadelede en güçlü adım bilinçlenmek, korunmak ve gerektiğinde hızlıca uzmana yönelmektir. Sağlıklı bir nefes, sağlıklı bir gelecek demektir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. NURİYE KARADENİZ SARIOĞLAN