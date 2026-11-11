Erçek gölü'nde pembe sürü: allı turnalar gölü renklendiriyor

Erçek Gölü'nde pembe sürü büyülüyor

Erçek Gölü, Van'ın önemli sulak alanlarından biri olarak bu yıl da göçmen kuşların göz alıcı manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Gölün sığ sularında beslenen allı turnalar (flamingolar), pembe tonları ve zarif hareketleriyle bölgeyi renklendiriyor. Bölge halkının 'allı turna' diye andığı flamingolar, her yıl olduğu gibi bu mevsimde Erçek Gölü'nü mesken tutuyor ve binlercesinin bir araya gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

görsel şölen ve doğaseverlerin ilgisi:

Van merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve koruma altında bulunan gölün sulak alan yapısı ile zengin besin potansiyeli, flamingoların dinlenme ve beslenme rotalarında Erçek'i vazgeçilmez kılıyor. Gölün maviliğiyle pembe sürünün bütünleşmesi, sürü hâlinde su üzerinde beslenmeleri ve zaman zaman toplu havalanışları fotoğraf tutkunları ve doğaseverlere unutulmaz kareler sunuyor. Bu görsel şölen, bölgedeki biyoçeşitliliğin ve sulak alanların değerinin canlı bir göstergesi niteliğinde.

iklim ve sulak alanların rolü:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın sulak alan açısından zengin bir coğrafya olduğuna dikkat çekiyor: "Bu zenginlik de yaban hayatın çeşitliliğini artırmakta, tür zengini bir bölge oluşmakta." Aslan, bu yıl sonbaharda yağışların iyi gitmesinin sulak alanların besin potansiyelini yükselttiğini ve bunun flamingo sayısına doğrudan yansıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Aslan ayrıca sezonun ılıman geçmesinin ve sulak alanlardaki korunaklı ortamın göçü geciktirdiğini belirterek, "Bu sene kısacası Van Gölü Havzası kızılkanatlarla neşelendi" dedi. Havalardaki uygunluk, su ve gıda bakımından güvenli ortam sağlayınca flamingolar burada daha uzun süre kaldı; çevre yeşil ve besin açısından zengin olduğu için sayılar artış gösterdi.

Aslan, flamingoların meteorolojik değişiklikleri sezebilen canlılar olduğunu belirterek, "Yaban hayvanları bir meteoroloji uzmanıdır" ifadesini kullandı. Buna bağlı olarak da iklimsel seyir ve yağışların devam etmesi halinde, "Eğer bu sıcaklık ve bu mevsim böyle giderse aralıkta da, kasımın sonuna kadar bu yoğunlukta allı turna görebiliriz" uyarısında bulundu.

Uzmanların işaret ettiği gibi, sulak alanların korunması ve kuşları rahatsız edecek faaliyetlerden kaçınılması halinde Erçek Gölü gelecekte de flamingolar için önemli bir mola yeri olacak. Bu yılki yoğunluk, hem bölge halkı hem de doğa izleyicileri için nadir ve değerli bir fırsat sunuyor; gözlem ve fotoğraf çalışmaları için bölgeye gösterilen ilgi süreceğe benziyor.

ERÇEK GÖLÜ ALLI TURNALARI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR