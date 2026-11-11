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Akdeniz Üniversitesi ekibinin rahim nakli deneyimi Brezilya'da paylaşıldı

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Brezilya'daki ISUTx ve SOTA toplantısında Doku Reddini Ameliyatsız İzleme çalışmalarını ve klinik deneyimlerini sundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akdeniz Üniversitesi ekibinin rahim nakli deneyimi Brezilya'da paylaşıldı

Akdeniz Üniversitesi ekibinin rahim nakli deneyimi Brezilya'da paylaşıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Brezilya'da düzenlenen 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi ve 5. State-of-the-Art (SOTA) Toplantısı'na katılarak rahim nakli alanındaki çalışmalarını ve klinik uygulama deneyimlerini uluslararası meslektaşlarıyla paylaştı.

Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim naklini gerçekleştiren ekipte yer alan Prof. Dr. Özkan, kongrede Doku Reddini Ameliyatsız İzleme: Öncü Deri Grefti Deneyimi başlıklı sunumuyla ekiplerinin geliştirdiği yaklaşımları anlattı. Sunum, alanın önemli temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

sunumun odağı

Sunumda özellikle doku reddinin ameliyatsız yöntemlerle izlenmesine yönelik uygulamalar ve deri grefti deneyiminin hasta takibindeki rolü ön plana çıktı. Bu yaklaşım, takip sürecinde invaziv müdahaleleri azaltma ve erken dönemde uyarı verme potansiyeli taşıması açısından değerlendirildi. Klinik vaka örnekleri ve uygulama protokolleri üzerinden paylaşılan veriler, yöntemin pratik yönlerini ortaya koydu.

uluslararası ilgi ve iş birliği

Geçtiğimiz yıl Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen uluslararası kongrede başlayan deneyim paylaşımı, Brezilya'daki toplantıda devam ederek geniş yankı buldu. Prof. Dr. Özkan, bu sürecin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirtti ve güncel gelişmelerin izlenmesi ile deneyim paylaşımının bilimin ilerlemesi açısından önemine vurgu yaptı.

Akdeniz Üniversitesi ekibi, uluslararası platformlarda sunduğu çalışmaları ve klinik deneyimleri paylaşmaya devam ederek rahim nakli alanında iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN, BREZİLYA’DA DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN, BREZİLYA’DA DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI UTERUS NAKLİ DERNEĞİ (ISUTX) KONGRESİ VE 5. STATE-OF-THE-ART (SOTA) TOPLANTISI’NDA RAHİM NAKLİ ALANINDAKİ ÖNCÜ ÇALIŞMALARINI VE BU ALANDAKİ BİLİMSEL DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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