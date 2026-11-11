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Çay kaymakamı Türker, aday Arıkan'ı ağırladı: tecrübe paylaşımı öne çıktı

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 115. dönem Kaymakam Adayı Buğra Burak Arıkan'ı makamında ağırladı; mesleki deneyimler paylaşıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çay kaymakamı Türker, aday Arıkan'ı ağırladı: tecrübe paylaşımı öne çıktı

Çay kaymakamı Türker, aday Arıkan'ı makamında ağırladı

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 115. Dönem Afyonkarahisar Kaymakam Adayı Buğra Burak Arıkan'ı makamında kabul etti. Ziyaret, iki yönetici arasında samimi bir atmosferde gerçekleşti ve mesleki deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağladı.

görüşmede öne çıkan konular:

Kaymakam Türker, kaymakamlık mesleğine yeni adım atan Arıkan'ı tebrik ederek görevinde başarı diledi. Görüşmede, kaymakamlık mesleğinin incelikleri, sahadaki uygulamalar ve yerel yönetim deneyimleri üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. İki taraf da hizmet sunumu ve sahadaki pratik çözümler konusunda gözlemlerini paylaştı.

vedalaşma ve hatıra:

Türker, nazik ziyareti için Arıkan'a teşekkür ederken, Arıkan da misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen bir hatıra fotoğrafıyla son buldu.

AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, 115. DÖNEM AFYONKARAHİSAR KAYMAKAM ADAYI BUĞRA...

AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, 115. DÖNEM AFYONKARAHİSAR KAYMAKAM ADAYI BUĞRA BURAK ARIKAN’I MAKAMINDA AĞIRLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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