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Tokat'ta yeni hizmet: TOGÜ'de plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi hasta kabulüne başladı

TOGÜ Hastanesi'nde Op. Dr. Yunus Başar göreve başlamasıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü hasta kabulüne başladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tokat'ta yeni hizmet: TOGÜ'de plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi hasta kabulüne başladı

TOGÜ Hastanesi'nde yeni bölüm hasta kabulüne başladı:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Op. Dr. Yunus Başar'ın göreve başlamasıyla hasta kabulüne başladı. Yeni bölüm, hem onarıcı hem de estetik amaçlı cerrahi hizmetlerini entegre bir yaklaşımla sunmayı hedefliyor.

sunulan tedavi ve müdahaleler:

Birimde doğuştan gelen veya sonradan oluşan doku kayıplarının onarımı, iyileşmesi güç yaraların tedavisi, yüz kemiklerindeki kırıkların cerrahi tedavisi ile el cerrahisi ameliyatları gerçekleştiriliyor. Hastaların fonksiyonel gereksinimleri ve yeniden yapılandırma ihtiyaçları ön planda tutuluyor.

estetik ve fonksiyonel ameliyatlar:

Rekonstrüktif cerrahinin yanı sıra bölüm, estetik operasyonları da hizmete sunuyor. Bu kapsamda burun estetiği, kepçe kulak ameliyatı, meme estetiği, karın germe ve yağ alma gibi girişimler hastalara sağlanıyor. Böylece hem görünüm hem de yaşam kalitesine yönelik müdahaleler uygulanabiliyor.

Op. Dr. Yunus Başar, onarıcı cerrahinin plastik cerrahinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, yapılan ameliyatlarla hasar gören dokuların onarılması ve işlev kayıplarının giderilmesinin amaçlandığını belirtti. Yeni bölüm, multidisipliner iş birliğiyle hastalara kapsamlı bakım sağlamayı amaçlıyor.

OP. DR. YUNUS BAŞAR

OP. DR. YUNUS BAŞAR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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