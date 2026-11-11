Küçükçekmece'de 'Cinlerin Düğünü' ekibiyle söyleşi ve gösterim

Küçükçekmece buluşması

Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren yönetmen Ferit Karahan imzalı 'Cinlerin Düğünü' filmi, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen Sinema Söyleşileri kapsamında sinemaseverlerle bir araya geldi. Etkinlik, filmin 6 Kasım vizyonu öncesinde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen özel bir gösterim ve söyleşi formatında düzenlendi.

Söyleşiye yönetmen Ferit Karahan ile filmin oyuncuları İlhan Şen, Deniz Barut ve Erol Babaoğlu katıldı. Gösterim sonrasında izleyicilerin yoğun ilgisi ve soru–cevap bölümüyle devam eden programda ekip, filmin yapım sürecine ilişkin detaylar paylaştı.

film kurgusu ve temalar:

'Cinlerin Düğünü', Anadolu'nun zamandan yalıtılmış, tekinsiz bir köyünde geçen; aidiyet duygusunun temelden sarsıldığı ağır bir trajediyi beyaz perdeye taşıyor. Hikâye, aynı çatı altında büyüyen dört kardeşin birbirinden farklı yollarını psikolojik derinlikle ele alıyor ve izleyiciyi aidiyet, köken ile insanın varoluşu üzerine düşünmeye davet ediyor.

Filmin çekimleri Erzincan’da gerçekleştirildi ve gösterimde izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Mekân kullanımı ile karakterlerin iç dünyası arasındaki ilişki, seyircinin trajediyi daha yakından hissetmesini sağlayacak şekilde kurgulandı.

yönetmenin bakışı ve oyuncu seçimi:

Yönetmen Ferit Karahan, söyleşide oyuncu seçiminin bir filmin başarısındaki belirleyici rolüne vurgu yaptı. Karahan, geçmişte yanlış oyuncu seçimi nedeniyle bir kısa filmini kurtaramadığını ve bu deneyimin kendisine önemli bir ders verdiğini anlattı: "O deneyimden sonra kimsenin gözünün yaşına bakmamayı öğrendim."

Deniz Barut hakkında ise Karahan, "Deniz Barut ilk düşündüğüm oyuncuydu. Oynar mı bilmiyordum, karakterini bilmiyordum ama Deniz’in duruşu benim aklımda yazdığım karaktere çok benziyordu" sözleriyle tercihinin gerekçesini açıkladı.

anlatım dili ve semboller:

Söyleşide filmin belirli bir coğrafyaya sıkışmaması ve evrensel bir duyguya ulaşma amacı da tartışıldı. Karahan, "Hiçbir yere ait olmayıp, aynı zamanda her yere ait olmasını istedim" ifadeleriyle sanat tasarımından oyunculuklara kadar bu yaklaşımın tüm yapım aşamalarına yansıtıldığını belirtti.

Oyuncu İlhan Şen ise filmin sembolik anlatım diline dair eleştirileri yanıtladı: "Sinemayla bir şey anlatacaksak sembollerle anlatmak taraftarıyım. Öbür türlü belgesel olur çünkü." Şen, iyi sinemanın izleyiciyi düşünmeye sevk eden bir anlık keskinlik ve belirsizlik bırakma gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Söyleşide ayrıca filmin estetik tercihleri, set anekdotları ve 90 plakalı araçların kullanılma nedenleri gibi izleyicilerden gelen sorulara da detaylı yanıtlar verildi.

Söyleşi sonunda konuklara katılımları için çiçek takdimi yapıldı ve ekip, gösterim sonrası izleyicilerle samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

SÖYLEŞİYE YÖNETMEN FERİT KARAHAN İLE FİLMİN OYUNCULARI İLHAN ŞEN, DENİZ BARUT VE EROL BABAOĞLU KATILDI. 6 KASIM’DA VİZYONA GİREN FİLM, SÖYLEŞİ ÖNCESİNDE SEFAKÖY KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU. ÇEKİMLERİ ERZİNCAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİLM, İZLEYİCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.