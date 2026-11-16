Erken tanı ve yaşam tarzı değişikliği diyabette belirleyici rol oynuyor

Diyabette erken tanı ve yaşam tarzı önemi:

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Gözeten, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve Diyabet Farkındalık Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, erken tanı ile hastalığın ilerlemesinin ve komplikasyonların büyük oranda önlenebileceğini vurguladı. Diyabetin kan şekeri yüksekliğiyle karakterize kronik bir hastalık olduğunu belirten Dr. Gözeten, toplum sağlığı açısından farkındalığın artırılmasının ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

diyabetin türleri ve risk etmenleri:

Diyabet; Tip 1, Tip 2 ve gebelik diyabeti gibi farklı formlarda görülebilir. Dr. Gözeten, Tip 1 diyabetin daha çok çocukluk döneminde, Tip 2 diyabetin ise genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıktığını hatırlattı. Ayrıca obezite ve hareketsiz yaşamın diyabet gelişiminde ön plana çıkan risk faktörleri olduğunu belirterek, bu iki etmenin salgın düzeyindeki diyabet sıklığını artırdığına işaret etti.

Hastalardan obeziteyi önlemeye yönelik adımlar atmalarını ve günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi artırmalarını isteyen Dr. Gözeten, işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durulması, beslenmede kalori kontrolü sağlanması gerektiğini söyledi. Düzenli egzersizin hem hastalık riskini düşürdüğünü hem de mevcut diyabetin yönetiminde önemli katkı sağladığını ifade etti.

tedavide ekip çalışması ve hasta katılımı:

Dr. Gözeten, diyabet tedavisinin yalnızca hekim sorumluluğunda bir süreç olmadığını, başarı için hasta, hasta yakınları, diyabet hemşiresi ve hekimin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Hastaların önerilen diyet, fiziksel aktivite programı ve ilaç tedavisine uyumunun tedavi sonuçlarında belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Tanının hekim tarafından uygun testlerle kesinleştirildiğini hatırlatan Dr. Gözeten, tedavi planının kişiye özel hazırlanmasının önemine değindi. Hastaların ilaçlarını aksatmamaları, basit şekerlerden kaçınmaları ve tedavi sürecine aktif katılmaları gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak, Dr. Gözeten erken tanı, sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve tedaviye uyumun diyabetle mücadelede hayati önemde olduğunu belirterek toplumda bilinçlenmenin hastalığın yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarını önlemede etkili olacağını kaydetti.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN KEPEZ BELEDİYESİ SAĞLIK MERKEZİ DAHİLİYE UZMANI DR. MEHMET GÖZETEN, DİYABETTE ERKEN TEŞHİSİN, DOĞRU BESLENMENİN VE DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.