Dolar 49,4922 +0,05%
Euro 55,8495 +0,58%
Bist 12.070,17 0,00%
Altın Gram 6.691,04 +0,84%
EUR/USD 1,1270 +0,44%
Brent Petrol 105,80 -0,11%
--°

Erken tanıda görüntülemenin önemi: mamografi ve düzenli taramalar

Meme kanserinde erken tanının başarısı görüntüleme yöntemleriyle artıyor; mamografi ve uygun aralıklarla yapılan taramalar ihmal edilmemeli.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:32

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanıda görüntülemenin önemi: mamografi ve düzenli taramalar

Meme kanseri farkındalık ayı ve görüntülemenin rolü:

Medicana Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nesrin Atcı, meme kanseri farkındalık ayının; meme sağlığının korunması, erken tanının önemi ve düzenli taramaların gerekliliği konusunda toplumsal bilinci güçlendirmek açısından önemli olduğunu vurguluyor. Atcı, meme kanserinin erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısının arttığını ve bu nedenle belirti yokken dahi görüntüleme yöntemlerinin hayati bir rol oynadığını belirtiyor.

Mamografinin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler:

Meme kanserinin erken tanısında mamografi temel görüntüleme yöntemlerinden biridir. Mamografi sayesinde elle hissedilemeyen, belirti oluşturmayan meme değişiklikleri tespit edilebiliyor. X ışınları kullanılarak gerçekleştirilen ve düşük dozda radyasyon içeren mamografide elde edilen görüntüler, meme dokusundaki olası anormalliklerin belirlenmesini sağlar.

Mamografi çekimi genellikle 10-15 dakika sürer; çekim sırasında meme dokusuna kısa süreli basınç uygulanması dokunun daha iyi görüntülenmesini sağlar. Bu işlem bazı kişilerde geçici rahatsızlık veya ağrıya neden olabilir; adet döngüsü sırasında meme hassasiyetinin daha az olduğu günlerin tercih edilmesi rahatsızlığı azaltabilir.

Önemli uygulama uyarıları arasında, çekim günü meme ve koltuk altı bölgesine deodorant, roll-on veya pudra gibi kozmetik ürünlerin kullanılmaması yer alır; zira bu ürünler görüntülerde kalsifikasyona benzeyen izler oluşturabilir. Mamografide tespit edilen şüpheli mikrokalsifikasyonların erken dönemde saptanması, duktal karsinoma in situ gibi erken formların belirlenmesine katkı sağlayabilir fakat her mikrokalsifikasyon kanser anlamına gelmez.

Tarama aralıkları, özel durumlar ve takip:

Atcı, mamografinin yararlarının ve muhtemel risklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yaşa ve kişisel risk durumuna uygun aralıklarla yapılan taramalar, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir. Görüntüleme sırasında şüpheli bir bulgu saptandığında ek mamografik görüntüler, ultrasonografi veya gerekliyse biyopsi gibi ileri değerlendirmeler uygulanır.

Meme implantı bulunan kişilerde meme dokusunun daha iyi değerlendirilebilmesi için özel çekim teknikleri ve pozisyonlar kullanılabilir. Erkeklerde meme kanseri nadir olmakla birlikte memede kitle veya meme başında değişiklik gibi bulgular görüldüğünde mamografi ve diğer görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir; ancak erkeklerde rutin mamografi taraması genellikle uygulanmaz.

Erken değerlendirme ve düzenli kontrollerin önemi:

Uzm. Dr. Nesrin Atcı, her şüpheli bulgunun kanser anlamına gelmediğini, ancak şüpheli bulguların zamanında değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Hastaların yaşına, kişisel risk durumuna ve hekim tavsiyelerine uygun taramaları aksatmaması gerektiğini belirten Atcı, doktorların en büyük memnuniyetinin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce şüpheli bulguyu fark ederek erken tanıya katkı sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Sonuç olarak; korkmadan, ertelemeyerek ve doğru bilgiye dayanarak hareket etmek, meme sağlığının korunması ve erken tanı açısından atılacak en önemli adımlardan biridir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU RADYOLOJİ UZMANI UZM. DR. NESRİN ATCI, &quot;YAŞA VE KİŞİSEL RİSK DURUMUNA UYGUN...

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU RADYOLOJİ UZMANI UZM. DR. NESRİN ATCI, "YAŞA VE KİŞİSEL RİSK DURUMUNA UYGUN ARALIKLARLA YAPILAN TARAMALAR, MEME KANSERİNİN ERKEN EVREDE TESPİT EDİLMESİNE YARDIMCI OLABİLİR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul’da seferberlik: afetin izleri sarılacak, kalıcı çözümler hayata geçiril...
images

Aranan kişi sayısı yediye yükseldi: filo jet soruşturmasında yeni deliller mahke...
images

Samsun esenlik merkezleriyle sağlık turizminde marka olmayı hedefliyor
images

muğla’da bilim şenliğinde atölyeler ve drone gösterileri öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Patnos'ta miniklere sıcak kış: mont ve bot yardımı

Evladını Filo Jet faciasında kaybeden annenin adalet çağrısı: ahım sizi yakacak

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı

Çalışan annelere destek: Çine’ye 80 çocuk kapasiteli anaokulu kuruluyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı