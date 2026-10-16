Erken tanıda görüntülemenin önemi: mamografi ve düzenli taramalar

Meme kanseri farkındalık ayı ve görüntülemenin rolü:

Medicana Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nesrin Atcı, meme kanseri farkındalık ayının; meme sağlığının korunması, erken tanının önemi ve düzenli taramaların gerekliliği konusunda toplumsal bilinci güçlendirmek açısından önemli olduğunu vurguluyor. Atcı, meme kanserinin erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısının arttığını ve bu nedenle belirti yokken dahi görüntüleme yöntemlerinin hayati bir rol oynadığını belirtiyor.

Mamografinin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler:

Meme kanserinin erken tanısında mamografi temel görüntüleme yöntemlerinden biridir. Mamografi sayesinde elle hissedilemeyen, belirti oluşturmayan meme değişiklikleri tespit edilebiliyor. X ışınları kullanılarak gerçekleştirilen ve düşük dozda radyasyon içeren mamografide elde edilen görüntüler, meme dokusundaki olası anormalliklerin belirlenmesini sağlar.

Mamografi çekimi genellikle 10-15 dakika sürer; çekim sırasında meme dokusuna kısa süreli basınç uygulanması dokunun daha iyi görüntülenmesini sağlar. Bu işlem bazı kişilerde geçici rahatsızlık veya ağrıya neden olabilir; adet döngüsü sırasında meme hassasiyetinin daha az olduğu günlerin tercih edilmesi rahatsızlığı azaltabilir.

Önemli uygulama uyarıları arasında, çekim günü meme ve koltuk altı bölgesine deodorant, roll-on veya pudra gibi kozmetik ürünlerin kullanılmaması yer alır; zira bu ürünler görüntülerde kalsifikasyona benzeyen izler oluşturabilir. Mamografide tespit edilen şüpheli mikrokalsifikasyonların erken dönemde saptanması, duktal karsinoma in situ gibi erken formların belirlenmesine katkı sağlayabilir fakat her mikrokalsifikasyon kanser anlamına gelmez.

Tarama aralıkları, özel durumlar ve takip:

Atcı, mamografinin yararlarının ve muhtemel risklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yaşa ve kişisel risk durumuna uygun aralıklarla yapılan taramalar, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir. Görüntüleme sırasında şüpheli bir bulgu saptandığında ek mamografik görüntüler, ultrasonografi veya gerekliyse biyopsi gibi ileri değerlendirmeler uygulanır.

Meme implantı bulunan kişilerde meme dokusunun daha iyi değerlendirilebilmesi için özel çekim teknikleri ve pozisyonlar kullanılabilir. Erkeklerde meme kanseri nadir olmakla birlikte memede kitle veya meme başında değişiklik gibi bulgular görüldüğünde mamografi ve diğer görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir; ancak erkeklerde rutin mamografi taraması genellikle uygulanmaz.

Erken değerlendirme ve düzenli kontrollerin önemi:

Uzm. Dr. Nesrin Atcı, her şüpheli bulgunun kanser anlamına gelmediğini, ancak şüpheli bulguların zamanında değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Hastaların yaşına, kişisel risk durumuna ve hekim tavsiyelerine uygun taramaları aksatmaması gerektiğini belirten Atcı, doktorların en büyük memnuniyetinin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce şüpheli bulguyu fark ederek erken tanıya katkı sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Sonuç olarak; korkmadan, ertelemeyerek ve doğru bilgiye dayanarak hareket etmek, meme sağlığının korunması ve erken tanı açısından atılacak en önemli adımlardan biridir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU RADYOLOJİ UZMANI UZM. DR. NESRİN ATCI, "YAŞA VE KİŞİSEL RİSK DURUMUNA UYGUN ARALIKLARLA YAPILAN TARAMALAR, MEME KANSERİNİN ERKEN EVREDE TESPİT EDİLMESİNE YARDIMCI OLABİLİR" DEDİ.