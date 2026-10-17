Cardoso ve Tozlu'nun golleri Erzurumspor'u galibiyete taşıdı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadı'nda konuk Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Miguel Cardoso'nun 19. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda Mustafa Yumlu'nun ortasında Eren Tozlu'nun 46. dakikadaki kafa golüyle skoru belirledi.
maçtan dakikalar:
19. dakikada Miguel Cardoso fileleri havalandırdı, Erzurumspor 1-0 öne geçti.
46. dakikada Mustafa Yumlu'nun sağ kanattan ortasında Eren Tozlu ön direkte kafa vurarak skoru 2-0 yaptı.
64. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
Sarı kart: Zak Jules (Eyüpspor)
kadrolar ve hakemler:
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Lawrence Agyekum dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 81), Martin Rodriguez (Cengizhan Bayrak dk. 90), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 80), Miguel Cardoso (Ibrahm Diabate dk. 71)
Yedekler: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Emirhan Acar, Nariman Akhundzaza, Mustafa Fettahoğlu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Eyüpspor: Emre Bilgin, Konrad Michalak (Talha Ülvan dk. 56), Jawad El Yamiq, Zak Jules, Taşkın İlter (David Costa dk. 83), Anıl Yaşar, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Charles Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 67), Bilal Boutobba (Lenny Pintor dk. 56), Yusuf Barasi (Mete Kaan Demir dk. 67)
Yedekler: Horatiu Moldovan, Hamza Akman, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Miguel Cardoso (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 46) — Erzurumspor FK
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ.
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