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Cardoso ve Tozlu'nun golleri Erzurumspor'u galibiyete taşıdı

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Erzurumspor FK, Miguel Cardoso ve Eren Tozlu'nun golleriyle Eyüpspor'u 2-0 yenerek sahasında üç puanı aldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cardoso ve Tozlu'nun golleri Erzurumspor'u galibiyete taşıdı

Cardoso ve Tozlu'nun golleri Erzurumspor'u galibiyete taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadı'nda konuk Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Miguel Cardoso'nun 19. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda Mustafa Yumlu'nun ortasında Eren Tozlu'nun 46. dakikadaki kafa golüyle skoru belirledi.

maçtan dakikalar:

19. dakikada Miguel Cardoso fileleri havalandırdı, Erzurumspor 1-0 öne geçti.

46. dakikada Mustafa Yumlu'nun sağ kanattan ortasında Eren Tozlu ön direkte kafa vurarak skoru 2-0 yaptı.

64. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Sarı kart: Zak Jules (Eyüpspor)

kadrolar ve hakemler:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Lawrence Agyekum dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 81), Martin Rodriguez (Cengizhan Bayrak dk. 90), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 80), Miguel Cardoso (Ibrahm Diabate dk. 71)

Yedekler: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Emirhan Acar, Nariman Akhundzaza, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Eyüpspor: Emre Bilgin, Konrad Michalak (Talha Ülvan dk. 56), Jawad El Yamiq, Zak Jules, Taşkın İlter (David Costa dk. 83), Anıl Yaşar, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Charles Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 67), Bilal Boutobba (Lenny Pintor dk. 56), Yusuf Barasi (Mete Kaan Demir dk. 67)

Yedekler: Horatiu Moldovan, Hamza Akman, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Miguel Cardoso (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 46) — Erzurumspor FK

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR&#039;U 2-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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