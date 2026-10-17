Erzincan Mengücek Gazi'de kalite ve güvenlik odaklı merkezi değerlendirme

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde değerlendirme yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları kapsamında merkezi değerlendirme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürekliliğini sağlama ve güvenlik uygulamalarını gözden geçirme amacıyla yürütüldü.

Değerlendirmenin amacı:

Değerlendirme sürecinin temel hedefi, hasta ve çalışan güvenliğinin güçlendirilmesi ile hizmet standartlarının geliştirilmesiydi. Kalite odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yürütülen incelemeler, uygulama ve süreçlerin hasta memnuniyetine olan etkisini değerlendirmeye odaklandı.

Teşekkür ve sürdürülen çalışmalar:

Hastane yönetimi yapılan açıklamada, sürece katkı veren değerlendirme ekibine, hastane personeline ve koordinasyonu yürüten Sağlık Tesisi Değerlendirme Birimi'ne teşekkür etti. Açıklamada ayrıca, hasta memnuniyetini önceleyen, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunma hedefine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, SAĞLIK BAKANLIĞININ SAĞLIK TESİSİ DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KAPSAMINDA MERKEZİ DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ