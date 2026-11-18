görev değişikliği:

Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde uzun yıllardır kurumun başında bulunan Nebi Gül görevinden ayrıldı. Yapılan atama ile müdürlük görevine Kemal Söğüt getirildi ve yeni yöneticinin göreve başladığı bildirildi.

neden ve süreç:

Kurumdan yapılan açıklamada, Nebi Gül'ün ayrılma gerekçesi olarak sendika başkanlığı görevini üstlenmesi gösterildi. Yetkililer, görev değişiminin resmî prosedürler çerçevesinde tamamlandığını ve devir teslim sürecinin devam ettiğini belirtti.

kurumda beklenti ve öncelikler:

Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi vurgulandı. Yeni müdür Kemal Söğüt'ün önceliğinin kurumun günlük işleyişini korumak, hizmet kalitesini sürdürmek ve devrin sorunsuz tamamlanmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Yetkililer, yapılan değişikliğin kurum faaliyetlerinde aksama yaratmaması için gerekli koordinasyonun sağlanacağını ve personel ile paydaşlarla işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

ERZİNCAN ÖĞRETMENEVİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ: YENİ MÜDÜR KEMAL SÖĞÜT OLDU