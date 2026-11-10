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Erzincan Yıldırım Akbulut havalimanında ekimde 36 bin 521 yolcu hizmet aldı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2026 ekim ayında iç hatlarda 36.521 yolcuya hizmet verildi; uçak trafiği 235, yük trafiği 286 ton olarak kaydedildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erzincan Yıldırım Akbulut havalimanında ekimde 36 bin 521 yolcu hizmet aldı

ekim ayı verileri:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2026 yılı ekim ayında yalnızca iç hat seferleriyle hizmet verdi. Bu dönemde havalimanından geçen yolcu sayısı 36.521 olarak kayıtlara geçti; dış hat yolcu trafiği gerçekleşmedi.

yolcu ve uçak trafiği:

Ekim ayında havalimanında gerçekleşen iç hat iniş-kalkış sayısı 235 oldu. Dış hatlarda uçuş kaydı bulunmaması nedeniyle toplam uçak trafiği de 235 olarak raporlandı. Bu rakamlar, aylık operasyon yoğunluğunun doğrudan iç hat talebine bağlı olduğunu gösteriyor.

Yük trafiğinde ise kargo, posta ve bagaj toplamı 286 ton olarak bildirildi; bu veri havalimanının yük hareketliliğinin aylık düzeyini yansıtıyor.

ocak-ekim dönemine genel bakış:

Yılın ocak-ekim döneminde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı toplam 380.170 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde uçak trafiği 2.455, yük trafiği ise 3.387 ton olarak kaydedildi.

Ekim ayındaki yolcu sayısı, ocak-ekim toplamının yaklaşık %9,6'sını oluşturuyor; uçak trafiğindeki pay da benzer düzeyde, yaklaşık %9,6 seviyesinde. Yük trafiğinin ekim katkısı ise yaklaşık %8,4 olarak hesaplanıyor.

Bu veriler, havalimanının yıl içindeki yolcu ve yük dağılımına ilişkin nicel bir çerçeve sunuyor. Açıklanan istatistikler DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine dayanmaktadır.

YILDIRIM AKBULUT HAVALİMANI&#039;NDA EKİM AYINDA 36 BİN 521 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

YILDIRIM AKBULUT HAVALİMANI'NDA EKİM AYINDA 36 BİN 521 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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