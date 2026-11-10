Belediyeden üniversiteye köprü: Anavarza derneğiyle öğrencilere kalıcı destek

belediye tesislerinden üniversiteye destek

ADANA (İHA) - Adana’nın Kozan ilçesinde, Nihat Atlı Eğitim Tesisleri bünyesinde eğitim alan öğrencilerin üniversite yaşamlarını da kapsayacak biçimde desteklenmesi amacıyla Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği kuruldu. Derneğin tanıtım programı Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın içeriği:

Etkinlik, kum sanatçısı Tarkan Köylü’nün gösterisiyle başladı. Programda, tesislerde yürütülen eğitim faaliyetleri ve sağlanan imkânlar ayrıntılarıyla paylaşıldı. Eğitim tesislerinde aldığı eğitimle Türkiye genelinde ilk 4 bine girerek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Kaan Özen, elde ettiği başarının arkasında tesislerde verilen desteğin bulunduğunu vurgulayarak Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve ekibine teşekkür etti.

Özen, konuşmasında "Kozan kendi evladına sahip çıkar" sözleriyle hem tesislerin sunduğu desteği hem de ilçenin sahiplenme kültürünü özetledi ve salondan yoğun alkış aldı.

Derneğin hedefleri ve finansmanı:

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği’nin kurulma amacını, öğrencilerin yalnızca sınava hazırlanma döneminde değil üniversite hayatlarında da desteklenmesi olarak açıkladı. Atlı, dernek aracılığıyla öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını ve mezuniyet sonrası süreçte de yanlarında olacaklarını belirtti.

Derneğin finansmanının belediye ve belediye iştirakleri kanalıyla sağlanacağına dikkat çeken Atlı, projeye Kozanlı hayırseverlerin de katkı verdiğini söyledi. Ayrıca gençlerin eğitim, sanat ve spor alanlarındaki çalışmalarının takip edilip destekleneceğini vurguladı.

Program, derneğin öğrencilere yönelik düzenleyeceği faaliyetlerin çizelgesine ilişkin genel bilgilendirme ve katılımcıların değerlendirmeleriyle son buldu. Yetkililer, ilçenin eğitim imkânlarını daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, NİHAT ATLI EĞİTİM TESİSLERİ’NDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE HAYATLARINDA DA DESTEKLENMESİ AMACIYLA KURULAN ANAVARZA KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ’NİN TANITIM PROGRAMI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.