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Kastamonu-Karabük yolunda mıcır kayması sonucu otomobil duvara çarptı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir otomobil, yol kenarındaki mıcır nedeniyle kontrolden çıkıp taş duvara çarptı; kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu-Karabük yolunda mıcır kayması sonucu otomobil duvara çarptı

Kaza yerinde ilk bilgiler

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, Kastamonu-Karabük kara yolu Diphan mevkiinde bir otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 UE 6471 plakalı Hyundai marka otomobil, yol kenarındaki mıcır nedeniyle savruldu ve yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki taş duvara çarparak hurdaya döndü.

olayın gelişimi:

Kazada araçtan dışarı fırlayan yolculardan Esat Örnek olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü B.A.Ö. ile beraber iki yolcu olarak kayıtlarda geçen H.Ö. ve A.Ö. yaralandı. İlk belirlemelere göre olayda toplam 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi sevk ettiği sağlık, jandarma ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralılar, sevk edildikleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kazanın, yol kenarındaki mıcırın sürtünme nedeniyle araca etkisi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor; soruşturma devam ediyor ve yetkililer sürücü, yol ve trafik koşullarını içeren incelemelerine sürdürüyor.

Kastamonu&#039;da mıcıra kapılan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da mıcıra kapılan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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