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Erzincan'da 10 Kasım anmasında öğrenciler Atatürk'ü andı; gölge oyunu ve zeybekle veda edildi

Erzincan'da 10 Kasım anma programında il protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu; kısa film, gölge oyunu, zeybek ve ödüller yer aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erzincan'da 10 Kasım anmasında öğrenciler Atatürk'ü andı; gölge oyunu ve zeybekle veda edildi

Erzincan'da anma programı il müftülüğünde yapıldı

Erzincan'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Vali Vekili Hüseyin Aydın, il protokolü, askeri ve sivil erkân, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışı ve konuşmalar:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler, 10 Kasım'ın anlam ve önemine değindi ve Atatürk'ün bıraktığı mirasın korunmasının önemini vurguladı.

Konuşmanın ardından anma programı kapsamında hazırlanan kısa film "Yüzlerdeki İz" gösterildi; film, katılımcılar tarafından dikkatle izlendi.

Sanat etkinlikleri ve ödül töreni:

Etkinlikte, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Gölgen Yeter" adlı gölge oyunu beğeni topladı. Sunulan gösterinin ardından zeybek eşliğinde Yemen ve Çökertme türküleri seslendirildi.

Program, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Vekili Hüseyin Aydın ve protokol üyelerince ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Tören, protokolün ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ERZİNCAN&#039;DA, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI...

ERZİNCAN'DA, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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