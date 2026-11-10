Erzincan'da 10 Kasım anmasında öğrenciler Atatürk'ü andı; gölge oyunu ve zeybekle veda edildi

Erzincan'da anma programı il müftülüğünde yapıldı

Erzincan'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Vali Vekili Hüseyin Aydın, il protokolü, askeri ve sivil erkân, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışı ve konuşmalar:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler, 10 Kasım'ın anlam ve önemine değindi ve Atatürk'ün bıraktığı mirasın korunmasının önemini vurguladı.

Konuşmanın ardından anma programı kapsamında hazırlanan kısa film "Yüzlerdeki İz" gösterildi; film, katılımcılar tarafından dikkatle izlendi.

Sanat etkinlikleri ve ödül töreni:

Etkinlikte, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Gölgen Yeter" adlı gölge oyunu beğeni topladı. Sunulan gösterinin ardından zeybek eşliğinde Yemen ve Çökertme türküleri seslendirildi.

Program, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Vekili Hüseyin Aydın ve protokol üyelerince ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Tören, protokolün ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ERZİNCAN'DA, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ