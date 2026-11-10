Minik ellerden Atatürk'e çiçek ve saygı

etkinlikte duygusal anlar:

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nde eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde bir araya gelerek törende yer aldı. Sabahın sessizliğini bozan sirenlerin çalmasıyla birlikte çocuklar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşını okudu.

Programda daha sonra Atatürk'ün fotoğrafının önüne çiçekler bırakıldı; minik ellerin bıraktığı çiçekler, anma törenine duygusal bir görüntü kazandırdı. Tören, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü anısına düzenlendi.

çocukların hazırlığı ve törenin akışı:

Hafta boyunca Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet tarihine yönelik çalışmalar yapan öğrenciler, 10 Kasım sabahına hazırlıklı çıktı. Öğrencilerin bir arada yaptığı kortej ve birlikte okunan marşlar, törende birlik ve saygı duygusunu öne çıkardı.

Etkinlik, çocukların hep birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi; bu kare, hem anma geleneğinin sürdürülmesini hem de küçük yaştan itibaren milli değerlere bağlılığın önemini simgeledi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÇOCUK EVLERİ’NDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ’NDE SAAT 09.05’TE SAYGI DURUŞUNDA BULUNARAK ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFINA ÇİÇEK BIRAKTI.