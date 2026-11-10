Memleketinde 20. yıl anması: Naci Soydan dualarla yad edildi

Elbistan'da anma töreni

İstanbul'da 9 Kasım 2006 tarihinde görevi başındayken bıçaklanarak şehit düşen polis memuru Naci Soydan, şehadetinin 20. yılında memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Anma töreni Büyükyapalak Mahallesi'ndeki kabir ziyaretiyle başladı ve ilçede yapılan mevlit programıyla sürdü.

Kabir ziyareti ve dualar:

Kabri başında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve tüm şehitler için dualar yapıldı. Ziyaret sırasında katılımcılar, şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti ve anma merasimi boyunca hürmet gösterildi.

Mevlid-i Şerif ve katılım:

Kabir ziyaretinin ardından merhum şehit için Mevlid-i Şerif okutuldu. Anma programına ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli ile şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, toplumun şehitlere bağlılığını ve birlik duygusunu pekiştiren bir ortamda tamamlandı.

Bu tür törenler, hem şehidin hatırasını canlı tutmak hem de ailelere destek olmak açısından önem taşıyor. Elbistan'daki anma, Naci Soydan'ın mesleğine ve ülkesine adadığı hizmetin hatırlanmasına vesile oldu.

İSTANBUL’DA 2006 YILINDA GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT OLAN ELBİSTANLI POLİS MEMURU NACİ SOYDAN, ŞEHADETİNİN 20. YIL DÖNÜMÜNDE ELBİSTAN’A BAĞLI BÜYÜKYAPALAK MAHALLESİ'NDE DÜZENLENEN TÖREN VE MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMIYLA ANILDI.