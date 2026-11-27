etkinliğin amacı ve kapsamı:

Kütahya genelinde düzenlenen eğitimlerin organizasyonunu Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 12 ilçe müdürlüğü üstlendi. Etkinlikler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak planlandı ve balıkçılığın hem ekonomik hem de ekolojik öneminin aktarılmasına odaklandı.

Eğitimlerde ayrıca su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının gerekliliği anlatıldı; genç kuşaklarda çevre bilinci oluşturulması hedeflendi.

eğitimin ana başlıkları:

Programda öğrenciler, balıkçılığın yerel ekonomiye katkısı, su ekosistemlerinin korunmasının önemi ve balık tüketiminin sağlıklı beslenmedeki yeri hakkında bilgilendirildi. Sunumlar ve bilgilendirmeler aracılığıyla sürdürülebilir yöntemlerin neden tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

uygulamalı deneyim ve devam eden çalışmalar:

Eğitimin sonunda öğrencilere balık ikram edilerek balık tüketiminin faydalarını deneyimlemeleri sağlandı. Katılımcılar hem teorik bilgi edindi hem de lezzet ve besin değeri konusunda doğrudan gözlem yaptı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini, benzer eğitimlerin gelecek dönemde de yürütüleceğini belirtti.

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİLERE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ ANLATILDI