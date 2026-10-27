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Erzincan'da aynı istikamette ilerleyen araçlar çarpıştı: otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Erzincan’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu otomobil devrildi; sürücü E.V. yaralandı ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 07:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da aynı istikamette ilerleyen araçlar çarpıştı: otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Erzincan'da trafik kazası

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, E.V. yönetimindeki 34 KCF 534 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden A.U. idaresindeki 24 AAG 459 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.V., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ERZİNCAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ERZİNCAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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