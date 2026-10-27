Öğrenciler serada üretim ve dayanışmayı yerinde deneyimledi

Proje ve etkinliğin hedefleri:

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yürütülen Hobi Bahçesi Projesi çerçevesinde, öğrenciler Çayırlı Belediyesine ait serayı ziyaret etti. Etkinliğin amacı, katılımcılara tarımsal üretimi öğretmek, doğayla iç içe zaman geçirterek üretim bilincini geliştirmek ve paylaşma kültürünü pekiştirmektir.

Uygulamalı eğitim ve üretim süreçleri:

Ziyarette, Çayırlı Davut Sulari Yurdunda kalan öğrenciler serada çalışan kadınlarla bir araya geldi. Gönüllü öğrenciler, seracılık teknikleri, hasat zamanlaması ve ürün bakımı hakkında bilgi aldı; üretimin günlük akışına dair gözlem yapma fırsatı buldu.

Öğrenciler özellikle domates ve kapya biber hasadına aktif katılım sağlayarak, ürün toplama ve sınıflandırma süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi. Bu deneyim, teorik bilginin pratiğe dönüşmesini sağladı.

Toplumsal boyut ve kazanımlar:

Etkinlik, gençlere emeğin değerini ve dayanışmanın önemini canlı olarak gösterdi. Seradaki çalışma ortamı, paylaşma ve ekip ruhunu teşvik ederek öğrencilerin toplumsal sorumluluk algısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hobi Bahçesi Projesi kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin, öğrencilerin hem üretim kültürünü benimsemelerine hem de yerel üretime katkıda bulunmalarına zemin hazırlaması bekleniyor.

ÇAYIRLI’DA ÖĞRENCİLER SERA ZİYARETİNDE HASADA KATILDI