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Erzincan’da deniz ürünleri sezonu canlandı: tezgahlarda çeşit bolluğu

Balık sezonunun açılmasıyla Erzincan’da tezgahlar Trabzon’dan gelen taze balıklarla doldu; fiyatlar düşüşe geçince vatandaşlar çeşitlere ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan’da deniz ürünleri sezonu canlandı: tezgahlarda çeşit bolluğu

sezonun açılışı ve taze tedarik:

Balık sezonunun açılmasıyla Erzincan’da pazaryerleri ve balıkçılar tezgahlarını deniz ürünleriyle doldurdu. Satış yapanlar, taze balık tedarikinin bölge talebini doğrudan etkilediğini söylüyor. Balıkçı Ayhan Önel, sezonun başlamasıyla Trabzon’dan günlük olarak getirilen taze ürünleri tezgahlarda satışa sunduklarını ifade etti.

tezgahlarda çeşitler ve fiyatlar:

Tezgahlarda hamsi, alabalık, mercan, çupra, kefal, dil balığı, çinekop, istavrit, levrek, uskumru, somon, palamut, mezgit ve kırlangıç gibi çok sayıda tür yer alıyor. Fiyatlara ilişkin verilen güncel bilgiler ise şöyle: Hamsi: 300 lira, İstavrit: 300 lira, Palamut: 100-125 lira (adet), Alabalık: 450 lira, Karadeniz somonu: 450 lira, Çinekop: 450 lira, Temizlenmiş levrek: 800 lira.

satışlar, kampanyalar ve beklentiler:

Önel, sezonun açılmasıyla satışların iyi seviyede olduğunu, sezonun ilk döneminde yüksek seyreden fiyatlarda indirimlerin başladığını ve işletme olarak düzenli aralıklarla kampanyalar yaptıklarını belirtti. Geçen yıllara kıyasla fiyatların yüksek olduğunu ancak tüketicilerin çeşitlere olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi ve fiyatların önümüzdeki dönemde düşmesini beklediklerini aktardı.

Vatandaşlara yönelik tavsiyesini de paylaşan Önel, haftada en az bir kez balık tüketilmesini önerdi; bu öneri hem pazaryerlerinde görülen talebi hem de satıcıların çeşit sunumunu destekliyor.

ERZİNCAN&#039;DA BALIK TEZGAHLARI ÇEŞİT ÇEŞİT BALIKLARLA RENKLENDİ

ERZİNCAN'DA BALIK TEZGAHLARI ÇEŞİT ÇEŞİT BALIKLARLA RENKLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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