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Erzincan'da din hizmetlerinde yaygınlık ve rehberlik önceliği

Erzincan İl Müftülüğü, 16 Kasım'da İl Müftüsü Selim Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıda din hizmetleri ve Kur'an kursu çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erzincan'da din hizmetlerinde yaygınlık ve rehberlik önceliği

Erzincan il müftülüğü kasım ayı personel toplantısı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından kasım ayı mutat personel toplantısı düzenlendi. Toplantı, 16 Kasım tarihinde İl Müftüsü Selim Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

gündem ve iletilen yazılar:

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili kurumlardan gönderilen yazılar ile belirlenen gündem maddeleri personele aktarıldı. Katılımcılara mevzuat, uygulama ve koordinasyona ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

hizmet odakları ve değerlendirmeler:

Yazıcı, camilerde yürütülen din hizmetleri, vaaz ve irşat faaliyetleri, yaygın din eğitimi çalışmaları ve vatandaşlara sunulan manevi rehberlik hizmetlerinin önemine değindi. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik Kur'an kursu faaliyetlerinin geliştirilmesi ile camilerde Kur'an öğretiminin yaygınlaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca cami-toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi ve din hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması konuları ele alındı. Din görevlilerinin görüş, öneri ve talepleri dinlenerek not alındı ve uygulanabilir öneriler üzerinde duruldu.

Yazıcı, hizmetlerin vatandaş odaklı, samimi ve özverili bir anlayışla yürütülmesinin önemini belirterek personele görevlerinde başarılar diledi.

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN KASIM AYI MUTAT PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN KASIM AYI MUTAT PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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