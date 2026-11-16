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Tunceli'de kanser bakımında yeni dönem başladı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk onkoloji uzmanı göreve başladı; Uzm. Dr. Rıdvan Gönül tanı, kemoterapi, yan etki takibi ve palyatif bakım hizmeti verecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tunceli'de kanser bakımında yeni dönem başladı

Yeni düzenleme:

Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı göreve başladı. Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, hastanenin Onkoloji Hizmet Biriminde hasta kabulüne başladı ve kentte onkoloji alanında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Daha önce onkoloji uzmanı bulunmadığı için tedavi amacıyla çevre illere gitmek zorunda kalan hastalar şimdi uzman takibinde kentte tedavilerini sürdürebilecek.

Hizmet kapsamı:

Birimde kemoterapi tedavisinin planlanması ve uygulanmasının yanı sıra tedaviye bağlı yan etkilerin takibi yapılacak. Ayrıca akıllı ilaç uygulamaları, psikososyal destek ve beslenme danışmanlığı sağlanacak; remisyon sürecindeki hastaların düzenli izlemleri gerçekleştirilecek. Terminal dönemdeki hastalara ise palyatif sağlık desteği sunulacak.

Hastalar için etkileri:

Yerel uzman varlığı, hastaların çevre illere seyahat etme gerekliliğini azaltarak tedaviye erişimi kolaylaştıracak ve tedavi sürekliliğini güçlendirecek. Uzman hekim takibiyle yan etkiler daha erken müdahale edilerek yönetilebilecek; psikososyal ve beslenme desteği hasta bakımının bütüncül hale gelmesini sağlayacak.

Sağlık hizmetlerinde bu gelişme, Tunceli'de kanser tanı ve tedavi süreçlerinin kent içinde yürütülmesine olanak tanıyacak ve hastaların hem zaman hem de ekonomik yükünü hafifletmesi bekleniyor.

Tunceli’de ilk kez onkoloji hizmeti başladı

Tunceli’de ilk kez onkoloji hizmeti başladı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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