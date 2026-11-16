Sarıgöl'de kış hazırlığı: TOBB destekli mont, ayakkabı ve çantalar teslim edildi

Sarıgöl'de kış hazırlığı: TOBB destekli yardım paketleri öğrencilere ulaştırıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından finanse edilen mont, ayakkabı ve okul çantaları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Teslimat töreni:

Yardımlar, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında organize edilerek Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Teslimatı yapan heyetin başında Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk yer aldı. Törene ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Öncü ve Genel Sekreter Birol Şen de katıldı. Yardımların alındığı makamı İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş temsil etti.

Amaç ve teşekkür:

Sağlanan mont, ayakkabı ve okul çantalarının çocukların eğitim hayatına destek olması hedefleniyor. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, destekleri için TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti ve eğitime yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Yerel oda aracılığıyla sağlanan bu tür desteklerin, okula erişim ve öğrenim koşullarını iyileştirmeye dönük somut adımlar olduğuna dikkat çekildi ve benzer girişimlerin sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN MONT, AYAKKABI VE OKUL ÇANTALARI, SARIGÖL’DE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILMAK ÜZERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ. ALAŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, EĞİTİME YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ.