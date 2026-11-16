İnegöl’de park güvenliğinde sesli müdahale ve ışıklı uyarı dönemi

Projenin kapsamı ve teknik altyapı:

İnegöl Belediyesi, Akıllı Parklar Projesi kapsamında kent genelinde güvenlik ve bilgilendirme altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Önceki çalışmalarda 45 çocuk oyun alanı için kamera kurulumları tamamlanmış ve Güvenli Park uygulaması başlatılmıştı. Bu adımın ardından Altıeylül Çocuk Parkı’nda, mevcut 4 adet güvenlik kamerası sistemine entegre edilen Merkezi Anons ve Uyarı Işık Sistemi hayata geçirildi.

Sistemin kurulumu İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İzleme ve Değerlendirme Merkezi üzerinden çalışan Merkezi Anons ve Uyarı Yönetim Yazılımı ile kameralar üzerinden anlık takip ve kontrol sağlanıyor. Merkezdeki operatörler ihtiyaç halinde parka uzaktan erişerek sesli anons ve ışıklı uyarılar yapabiliyor, böylece görsel denetimin ötesinde aktif müdahale imkânı doğuyor.

Çift yönlü iletişim ve acil durum işlevleri:

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, parka ve İzleme Merkezi'ne çift yönlü sesli iletişim imkânı sunması. IP telefon altyapısına benzer bir prensiple tasarlanan yapı sayesinde merkez operatörü, dahili telefon üzerinden park sistemini arayarak kullanıcılarla doğrudan sesli görüşme gerçekleştirebiliyor. Bu işlev, yalnızca anons yapmakla kalmayıp talep veya acil durumlarda doğrudan yönlendirme ve destek sağlanmasına olanak tanıyor.

Ayrıca sistem üzerinden park kuralları, güvenlik ve farkındalık duyuruları düzenli olarak aktarılabiliyor; belirlenen gün ve saatlerde otomatik anons senaryoları oluşturulabiliyor. Deprem, sel gibi afet durumlarında ise altyapı acil durum uyarısı yayımlamak ve gerektiğinde sistemin siren olarak kullanılmasını sağlamak üzere yapılandırıldı.

Başkanın değerlendirmesi ve yaygınlaştırma planı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uygulamayı şehir yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir adım olarak nitelendirerek parkların ailelerin ve çocukların bir arada vakit geçirdiği ortak yaşam alanları olduğunu vurguladı. Başkan Taban, teknolojinin vatandaş güvenliği ve konforu için kullanıldığını belirtti ve sistemin sağladığı uzaktan müdahale ile ışıklı uyarı ve çift yönlü iletişim özelliklerinin önemi üzerinde durdu.

Merkezi Anons ve Uyarı Sistemi, modüler ve geliştirilebilir bir altyapıyla tasarlandığı için ilerleyen dönemde İnegöl’deki diğer parklara da uygulanabilecek şekilde planlandı. Bu adımla Akıllı Parklar Projesi kapsamında merkezi yönetilebilen, uzaktan kontrol edilebilen ve acil durumlarda etkin şekilde kullanılabilen bütünleşik bir güvenlik ve bilgilendirme ağı oluşturulması hedefleniyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ, AKILLI PARKLAR PROJESİ KAPSAMINDA ALTIEYLÜL ÇOCUK PARKI’NDA GÜVENLİK KAMERALARINA ENTEGRE MERKEZİ ANONS VE UYARI IŞIK SİSTEMİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİ. YENİ SİSTEM SAYESİNDE PARK ALANINDA UZAKTAN SESLİ ANONS, IŞIKLI UYARI VE ÇİFT YÖNLÜ SESLİ İLETİŞİM İMKÂNI SAĞLANIRKEN, ACİL DURUMLARDA SİREN VE AFET UYARILARI DA YAPILABİLECEK.