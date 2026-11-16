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Tunceli'de onkoloji hizmetleri hastanede başladı

Tunceli Devlet Hastanesi'ne atanan onkoloji uzmanı Uzm. Dr. Rıdvan Gönül hasta kabulüne başladı; tanı, kemoterapi planlaması ve palyatif bakım kentte verilecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tunceli'de onkoloji hizmetleri hastanede başladı

Tunceli'de onkoloji hizmetleri ilk kez kurumsal olarak verilmeye başlandı

Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı. Göreve başlayan Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, kentte kanser tanı ve tedavi süreçlerinin takibinden sorumlu olacak ve Onkoloji Hizmet Birimi'nde hasta kabulüne başladı.

sağlanan hizmetler:

Birimde kemoterapi tedavisinin planlanması ve uygulanması gibi temel onkolojik uygulamalar yapılacak. Ayrıca tedaviye bağlı yan etkilerin takibi, akıllı ilaç uygulamaları, psiko-sosyal ve beslenme desteği hizmetleri verilecek. Remisyon dönemindeki hastaların düzenli takibi de birimin sorumlulukları arasında yer alıyor.

hizmetin hasta bakımına etkisi:

Daha önce onkoloji uzmanı bulunmadığı için tedavi amacıyla çevre illere gitmek zorunda kalan hastalar, artık uzman hekim takibinde tedavilerini kentte sürdürebilecek. Terminal dönemdeki hastalara yönelik palyatif sağlık desteği de birim tarafından sağlanacak, bu sayede bakım ve takip süreçleri yerel düzeyde güçlendirilecek.

TUNCELİ DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE İLK KEZ ONKOLOJİ UZMANI HASTA KABULÜNE BAŞLADI. UZM. DR....

TUNCELİ DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE İLK KEZ ONKOLOJİ UZMANI HASTA KABULÜNE BAŞLADI. UZM. DR. RIDVAN GÖNÜL, KANSER HASTALARININ TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİ KENTTE YÜRÜTECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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