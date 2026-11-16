şefkat makasıyla kendilerini özel hisseden çocuklar: Esenyurt belediyesi’nden bakım ve moral desteği

şefkat makası projesiyle çocuklara dokunuş:

Esenyurt Belediyesi yönetimi tarafından hayata geçirilen Şefkat Makası Projesi, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara yönelik kişisel bakım ve sosyal destek sunmayı amaçlıyor. Proje, çocukların görünüm ve özsaygılarına odaklanırken onlara kendilerini özel ve değerli hissettirmeyi hedefliyor. Hizmetler, ilçedeki sosyal belediyecilik yaklaşımının somut bir örneği olarak yürütülüyor.

hizmetin içeriği ve uygulama süreci:

Proje, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, alanında uzman kuaför ve berberlerle gerçekleştiriliyor. Çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre planlanan saç kesimi ve kişisel bakım işlemleri titizlikle yapılıyor. Sadece saç kesimiyle sınırlı kalmayan uygulama, miniklerin keyifli vakit geçirmelerine ve sosyal etkileşimlerini artırmalarına katkı sunuyor. Her seans çocukların rahat hissetmesine özen gösterilerek organize ediliyor.

memnuniyet ve devam eden destek:

Projeden yararlanan çocuklar ve aileleri hizmetten memnuniyetlerini dile getirirken, Esenyurt Belediyesi yetkilileri de çocukların yaşamlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Belediye, bu tür sosyal destek çalışmalarının artırılarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor ve benzer etkinliklerin gelecekte de düzenleneceğini belirtiyor. Proje, hem pratik bakım ihtiyacını karşılıyor hem de çocukların moral ve toplumsal katılımına olumlu katkı sunuyor.

ESENYURT’TA "ŞEFKAT MAKASI PROJESİ" İLE EBEVEYNLERİNİ KAYBETMİŞ ÇOCUKLARA KUAFÖR VE BERBER HİZMETİ SUNULARAK HEM KİŞİSEL BAKIMLARINA DESTEK OLUNUYOR, HEM DE KENDİLERİNİ ÖZEL VE DEĞERLİ HİSSETMELERİ SAĞLANIYOR.