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Vergide kolaylık adresi Selvilitepe ve Ergenekon oldu

Turgutlu Belediyesi, Selvilitepe ve Ergenekon hizmet noktalarında vergi işlemlerini taşıdı; ödemeler e-Belediye ve veznelerden, ikinci taksit 30 Kasım.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vergide kolaylık adresi Selvilitepe ve Ergenekon oldu

Mahalle hizmet noktalarıyla vergi işlemleri kolaylaştı

Turgutlu Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla merkez dışı hizmet noktalarını genişletmeye devam ediyor. Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinde açılan noktalar üzerinden vergi işlemleri artık mahalle sakinlerinin ayağına kadar götürülüyor. Bu uygulama sayesinde ana hizmet binasına gitme zorunluluğu ortadan kalkarken, işlem yoğunluğu ve bekleme süreleri azaltılıyor.

Hangi işlemler yapılabiliyor:

Hizmet noktalarında emlak vergisi beyanı, vergi tahakkuk ve tahsilatı, çevre temizlik vergisi ve muafiyet işlemleri gibi birden çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Turgutlu Belediyesi yetkilileri, özellikle beyan ve tahsilat süreçlerinin mahallelerde de yönetilebilmesinin vatandaşlara zaman kazandırdığını vurguluyor.

Ödeme ve son tarih:

2026 yılı ikinci taksit ödemeleri devam ediyor; mükelleflerin ödemelerini en geç 30 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Ödemeler, hafta içi 08.30-17.15 saatleri arasında Selvilitepe ve Ergenekon hizmet noktaları ile Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası veznelerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca vatandaşlar ödemelerini e-Belediye sistemi üzerinden internet aracılığıyla da yapabiliyor.

Turgutlu Belediyesinin bu uygulaması, erişilebilirlik ve pratiklik açısından öne çıkıyor; mahalleye yakın noktalarda sunulan belediye hizmetleri, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de işlem erişimini kolaylaştırıyor.

TURGUTLU BELEDİYESİNİN SELVİLİTEPE VE ERGENEKON MAHALLELERİNDE HİZMET VEREN NOKTALARI, VERGİ...

TURGUTLU BELEDİYESİNİN SELVİLİTEPE VE ERGENEKON MAHALLELERİNDE HİZMET VEREN NOKTALARI, VERGİ İŞLEMLERİNİ VATANDAŞLARIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR. EMLAK VERGİSİ BEYANINDAN TAHSİLATA KADAR BİRÇOK İŞLEM BU NOKTALARDA YAPILABİLİRKEN, 2026 YILI İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH 30 KASIM OLARAK AÇIKLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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