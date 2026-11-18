Hastanede bilgilendirme standı kuruldu

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan standı ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

etkinlikte yapılan uygulamalar:

Standı görevli diyabet hemşireleri yönetti; hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Katılımcılara diyabetin risk faktörleri, korunma yöntemleri ile erken tanı ve hastalığın yönetimi hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu.

erken tanı ve yaşam tarzı vurgusu:

Başhekim Taş, diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli kan şekeri takibi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Taş, toplum genelinde farkındalığın artırılmasının hastalığın kontrolünde ve komplikasyonların azaltılmasında belirleyici rol oynayacağını belirtti.

Etkinlik, hastane içi iletişimi güçlendirmenin yanı sıra yerel düzeyde diyabet bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor; katılımcılara düzenli takip, beslenme ve fiziksel aktivite önerileriyle hastalık yönetiminde aktif rol almaları teşvik edildi.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DİYABET KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ