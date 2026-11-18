TBMM'de kabul:

2025-2026 Türkiye Badminton Süper Ligi'nde şampiyon olan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ile ligi ikinci sırada tamamlayan Erzincan Telekom Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırlandı.

Sporcuların ziyaret amacı:

Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği elde ederek Erzincan'ın adını sporun zirvesine taşıyan sporcular, Gazi Meclis'i ziyaret ederek başarılarını paylaştı ve ilçenin elde ettiği sportif sonucu kamuoyuyla buluşturdu.

ERZİNCANLI ŞAMPİYONLAR GAZİ MECLİS’TE