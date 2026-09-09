Erzincan’da eğitim yöneticileriyle buluşma: öğrenci odaklı yaklaşım ve rol model vurgusu

Erzincan valisi eğitim yöneticileriyle bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kentte görev yapan eğitim yöneticileriyle bir programda buluştu. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile kent genelindeki okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

rol model olmanın önemi:

Programda konuşan Vali Aydoğdu, gençlerin yetişkinlerin sözlerinden çok davranışlarına baktığını vurguladı. Aydoğdu, eğitimcilere hitaben 'Çocuklarımız söze değil, davranışlarımıza, hayatımıza bakıyor. Onlara iyi birer rol model olmak için söylediklerimizle yaptıklarımızın birbiriyle örtüşmesi lazım' dedi ve davranış örnekliğinin altını çizdi.

Aydoğdu, bir yöneticinin en önemli dosyasının öğrencinin kendisi olduğunu belirterek, sadece disiplin ya da akademik başarı değil; öğrencinin arkasındaki hikâyelerin anlaşılmasının ve bireysel ihtiyaçların gözetilmesinin önemine dikkat çekti.

öğrenci odaklı yönetim ve ev ziyaretleri çağrısı:

Vali Aydoğdu, çocukların yaşadığı sorunların yalnızca okul ortamıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. İhtiyaç halinde öğrencilerin evlerinin ziyaret edilerek onlara yalnız olmadıkları duygusunun verilmesini istedi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesinin altını çizdi.

Toplantıda ayrıca eğitimcilerin fedakar çalışmalarına değinildi; Aydoğdu, 'Eğitim neferlerimizin gösterdiği özveri ve gayret, toplumumuzun en büyük gücüdür' sözleriyle öğretmenlerin toplum için taşıdığı önemi vurguladı ve gece gündüz demeden emek veren öğretmenlerin her zaman destekleneceğini belirtti.

Programın sonunda Vali Aydoğdu, eğitim camiasına yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileyerek dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KENTTE GÖREV YAPAN EĞİTİM YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ