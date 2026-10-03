Polatlı'da şüphe üzerine geniş çaplı denetim: 68 gözaltı, 94 idari işlem

Operasyonun kapsamı:

Ankara'nın Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki eğlence merkezleri hakkında yöneltilen şikâyetler üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İhbarlarda müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği, hesap itirazlarında kişilerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandığı, bazı yerlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve mekanlarda çalışan kadınların fuhuşa zorlandığı iddiaları yer aldı.

Baskınlar ve gözaltılar:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarları değerlendirdikten sonra 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda eğlence merkezleri denetlendi; toplam 68 şüpheli gözaltına alındı ve 94 kadına idari işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Soruşturmanın odağındaki iddialar:

Soruşturma, hem tüketici mağduriyetine yol açtığı öne sürülen fiyat ve zorla senet imzalatma iddiaları hem de cezai yaptırım gerektirebilecek uyuşturucu ve fuhuş iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor. Yetkililer, elde edilen bulgulara göre adli ve idari sürecin ilerletileceğini belirtti. Operasyonun ardından başlatılan tespit ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

Ankara’da eğlence mekanlarına yönelik operasyon: 68 gözaltı