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Erzincan'da görev teslimi: il müftülüğüne Selim Yazıcı atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2026/279 ile 5 Eylül 2026'da Erzincan İl Müftüsü atanan Selim Yazıcı, 28 Eylül 2026 itibarıyla görevine başladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:03

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan'da görev teslimi: il müftülüğüne Selim Yazıcı atandı

atama ve göreve başlama:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı, 5 Eylül 2026 tarihli ve 2026/279 sayılı kararnamenin ardından göreve başladı. Yazıcı, resmî olarak 28 Eylül 2026 itibarıyla yeni görevini devraldı.

kurumun açıklaması:

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre atama süreci Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sonuçlanmış olup, Yazıcı'nın göreve başlamasıyla kurum hizmetlerinin planlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni müftünün önümüzdeki dönemde il genelindeki din hizmetleri ve kurumsal çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ SELİM YAZICI GÖREVİNE BAŞLADI

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ SELİM YAZICI GÖREVİNE BAŞLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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