Erzincan'da kutular içinde 15 bin makaron ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, 25 Kasım 2026 tarihinde merkez ilçede operasyon düzenlendi.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyon sırasında, E.Ö. isimli şahsa ait kutularda yapılan aramada 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

hukuki süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ERZİNCAN’DA 15 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ