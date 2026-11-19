Narkorehber çalışmaları okullarda sürdü:

Erzincan'da polis ekiplerince yürütülen Narkorehber faaliyetleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir dizi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlikler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Kemah Meslek Yüksekokulu ve Milli Egemenlik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Eğitimlerde katılımcılara önleyici ve koruyucu tedbirler, kollukla iletişim kurma yolları, suç bildirim süreçleri ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verildi. Programın hedefi, hem öğrencilerde hem de velilerde uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık bilincini güçlendirmek olarak belirlendi.

Katılımcı sayısı ve bilgilendirme materyalleri:

Toplam 510 kişiye ulaşan çalışmalara 310 üniversite öğrencisi ile 200 öğrenci velisi katıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

ERZİNCAN’DA NARKOREHBER FAALİYETLERİYLE 510 KİŞİYE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ