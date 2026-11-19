Denizli'de eş zamanlı baskın: skunk bitkileri ve 44 bin 800 kullanımlık bonzai bulundu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

operasyonun detayları:

Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere gerçekleştirdiği aramalarda, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirildiği belirlenen 30 kök skunk bitkisi, 7 bin 185 gram skunk ve 44 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler, adli ve idari süreç için tutanaklara geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon sonrası üç şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ İLÇELERİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ AYRI OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.