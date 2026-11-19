kaza ve müdahale:

Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.O.K. idaresindeki 24 AAL 272 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

kaza yerinde yaşananlar:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptı, bölgedeki güvenlik önlemleri alındı ve trafiğin kontrollü akışı sağlandı.

yaralıların durumu:

Kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sağlık kuruluşuna sevk edildi ve yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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