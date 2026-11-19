yoğun yağış ve kentte etkileri:

Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece ilerledikçe şiddetini artırarak kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarı beklendiği gibi yağışla sonuçlandı ve birçok cadde ile sokakta su birikintileri oluştu.

Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Park halindeki araçların su içinde kaldığı bazı noktalar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

altyapı sorunları ve rögar taşkınları:

Yoğun yağışın etkisiyle bazı rögarlar taştı ve yağmur suları cadde yüzeyine taştı. Bu durum, sokaklarda su seviyesinin yükselmesine ve lokal taşkınlara neden oldu. Altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde su birikintileri daha uzun süre devam etti.

müdahale çalışmaları:

Belediye ve ilgili ekipler, yağışın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için gece boyunca sahada çalışma yürüttü. Ekipler, rögar temizliği, su tahliyesi ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler aldı ve kapanan yolların açılması için müdahalede bulundu.

Vatandaşlar için trafik ve su baskını uyarıları yapılarak, yetkililerden gelen bilgilere göre olası yeni yağışlara karşı tedbirli olunması istendi. Kent genelindeki çalışmaların ilerleyen saatlerde de sürdüğü bildirildi.

OSMANİYE'DE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYIP GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ. BAZI ARAÇLAR YOLDA KALIRKEN, RÖGARLAR TAŞTI.