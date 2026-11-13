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Tekirdağ'da eğitimde koordinasyon ve mesleki eğilimlere odaklı toplantı

Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ndeki toplantıda ilçe müdürleri eğitim faaliyetlerini, izinsiz eğitimle mücadeleyi ve mesleki eğitimi değerlendirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tekirdağ'da eğitimde koordinasyon ve mesleki eğilimlere odaklı toplantı

Tekirdağ'da ilçe müdürleri eğitim gündemini masaya yatırdı

Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe millî eğitim müdürleri kent genelindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsamlı biçimde değerlendirdi. Toplantının amaçları arasında yürütülen çalışmaların koordinasyonunu güçlendirmek ve Millî Eğitim Bakanlığı politikalarının sahada etkin uygulanmasını sağlamak yer aldı.

Gündemin öncelikleri:

Katılımcılar, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilçelerde sıkça karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaştı. Özellikle izinsiz eğitim faaliyetlerinin önlenmesi, ders kitapları ve Bakanlık tarafından sağlanan eğitim kaynaklarının verimli kullanımı ile çalışmaların kamuoyuna doğru aktarılması konuları ön plandaydı. İlçe müdürlükleri arasında bilgi akışının düzenlenmesi ve ortak iletişim kanallarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Mesleki eğitimin yönlendirilmesi ve iş gücü eşleştirmesi:

Toplantıda, Mesleki Eğitim Politika Belgesi kapsamında Tekirdağ genelindeki mesleki eğitim kapasitesi, öğrencilerin alan tercihlerinin analizi ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücü ele alındı. İş gücü talebi bulunmayan alan ve dalların kapatılması veya birleştirilmesi; buna karşılık, sağlık ve yaşlı bakım hizmetleri gibi ihtiyaç duyulan sektörlerde yeni alan ve dalların açılması için ilgili kurum ve paydaşlarla iş birliği içinde hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin atölye ve laboratuvar eğitimleri, işletmelerde mesleki eğitimleri, tamamlayıcı eğitimleri ve zorunlu staj süreçlerinin etkin planlanması tartışıldı. Bu süreçlerin iş dünyasının beklentileriyle uyumlu hale getirilmesi ve mezunların istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflendi.

Öğrencilerin işletmelerdeki eğitim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı. Koordinatör öğretmenlerin işletmeleri düzenli ziyaret ederek çalışma şartlarını yerinde incelemeleri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gerekli düzeltici önlemlerin alınması için ilçeler bazında takip mekanizmalarının oluşturulması gündeme alındı.

Toplantı, Tekirdağ genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrencilerin akademik, sosyal ile mesleki gelişimlerini destekleyecek somut adımların planlanmasıyla sona erdi.

TEKİRDAĞ’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLÇELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN...

TEKİRDAĞ’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLÇELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN KOORDİNASYONUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ EĞİTİM POLİTİKALARININ SAHAYA ETKİN ŞEKİLDE YANSITILMASI AMACIYLA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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