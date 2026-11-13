Köy okulundan kadınlara atölye: Altınyayla'da kurs merkezi açıldı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde uzun süre kapalı kalan bir köy okulu, kadınların kullanımına yönelik eğitim ve atölye merkezine dönüştürüldü. Yeniden açılan tesis, yerel kadın girişimcilerin mesleki ve sosyal hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.

Dönüşüm süreci:

Çalışma, Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesi Başören Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Daha önce eğitim vermeyen bina, tadilat sonrası yeniden hizmete alındı. Açılış programına Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim programları ve hedefler:

Merkezde İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda Kur’an-ı Kerim ve Tashih-i Huruf kursları başlatıldı. Buna ek olarak mahalle sakinlerine yönelik dikiş-nakış ve pastacılık eğitimleri de verilecek. Proje, kapatılan köy okullarının yeniden değerlendirilmesi amaçlı bir pilot uygulama olarak planlandı.

Yetkililer, başarılı olması halinde aynı modelin ilçe genelindeki diğer köy okullarında da hayata geçirileceğini belirtiyor. Amaç, mevcut yapıların yerel eğitime ve kadınların ekonomik fırsatlarına dönüştürülmesiyle kırsal alanda sosyal canlılığı artırmak olarak açıklandı.

SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE KAPANAN KÖY OKULLARI TEKRAR HİZMETE KAZANDIRILDI. İLÇEDE BULUNAN KADIN GİRİŞİMCİLERE HİZMET EDECEK OLAN KÖY OKULUNUN TADİLATI YAPILARAK KURS BİNASI OLARAK TEKRAR AÇILDI.