Erzincan'da polis okullara sürpriz ziyaretle güven ve hediye sundu

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilkokulları ziyaret etti. Ziyaretin amacı, öğrencilerin okul heyecanına ortak olmak ve polislik mesleğine yönelik olumlu farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

ziyaretin içeriği:

Ekipler Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu ile Fatih İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, çocuklarla sohbet etti ve yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mutluluklarını paylaştı.

veli bilgilendirmesi:

Ziyaret sırasında ekipler, öğrenci velilerine çocukların güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan çalışmayla öğrencilerin yeni döneme güvenli ve mutlu bir başlangıç yapmalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

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