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Erzincan'da polis okullara sürpriz ziyaretle güven ve hediye sundu

Polis ekipleri Dr. Cahit Ziya Ulukök ve Fatih İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi ve velileri çocuk güvenliği konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da polis okullara sürpriz ziyaretle güven ve hediye sundu

Erzincan'da polis okullara sürpriz ziyaretle güven ve hediye sundu

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilkokulları ziyaret etti. Ziyaretin amacı, öğrencilerin okul heyecanına ortak olmak ve polislik mesleğine yönelik olumlu farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

ziyaretin içeriği:

Ekipler Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu ile Fatih İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, çocuklarla sohbet etti ve yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mutluluklarını paylaştı.

veli bilgilendirmesi:

Ziyaret sırasında ekipler, öğrenci velilerine çocukların güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan çalışmayla öğrencilerin yeni döneme güvenli ve mutlu bir başlangıç yapmalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

ERZİNCAN’DA POLİS EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE YENİ EĞİTİM YILI SÜRPRİZİ

ERZİNCAN’DA POLİS EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE YENİ EĞİTİM YILI SÜRPRİZİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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