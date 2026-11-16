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Erzincan'da siber güvenlik bilinci için geniş kapsamlı bilgilendirme

Erzincan Emniyeti'nin SİBERAY programı kapsamında 320 vatandaş ve 200 öğrenciye yönelik 'Dijital Kahramanlar İş Başında' temalı etkinlik düzenlendi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 08:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da siber güvenlik bilinci için geniş kapsamlı bilgilendirme

Erzincan'da siber güvenlik bilgilendirmesi gerçekleştirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Programı kapsamında kentte 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca 200 öğrencinin katılımıyla "Dijital Kahramanlar İş Başında" temalı yarışma gerçekleştirildi.

etkinlik kapsamı:

Program dahilinde üniversite öğrencileri, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve genel vatandaşlara yönelik oturumlar yapıldı. Bu oturumlarda teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve genel siber güvenlik konularında bilgilendirme sağlandı. Katılımcılara, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklerin tanınması ve bu risklere karşı alınabilecek temel tedbirler anlatıldı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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