Erzincan'da siber güvenlik bilinci için geniş kapsamlı bilgilendirme

Erzincan'da siber güvenlik bilgilendirmesi gerçekleştirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Programı kapsamında kentte 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca 200 öğrencinin katılımıyla "Dijital Kahramanlar İş Başında" temalı yarışma gerçekleştirildi.

etkinlik kapsamı:

Program dahilinde üniversite öğrencileri, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve genel vatandaşlara yönelik oturumlar yapıldı. Bu oturumlarda teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve genel siber güvenlik konularında bilgilendirme sağlandı. Katılımcılara, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklerin tanınması ve bu risklere karşı alınabilecek temel tedbirler anlatıldı.